Американские города ушли под воду из-за сильных ливней (видео)
В штатах Техас, Луизиана и Оклахома реки вышли из берегов.
В штатах Техас, Луизиана и Оклахома реки вышли из берегов.
В середине мая по некоторым штатам в США прошли сильные бури с грозами. Больше всего досталось штатам Техас, Луизиана и Оклахома, где помимо сильных ливней также были град и торнадо.
Новые фото и видео в соцсетях показывают разрушительные последствия штормов. Например, в техасском городе Хьюстон из берегов вышла река
Похожая ситуация наблюдается и в других городах в разных штатах. К примеру, под водой оказались и многие населенные пункты Луизианы.
По прогнозам синоптиков, погода в ближайшие дни не улучшится, а потому местных жителей просят быть предельно внимательными и осторожными.
Екатерина Гура