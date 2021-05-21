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11:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

Американские города ушли под воду из-за сильных ливней (видео)

В штатах Техас, Луизиана и Оклахома реки вышли из берегов.

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В середине мая по некоторым штатам в США прошли сильные бури с грозами. Больше всего досталось штатам Техас, Луизиана и Оклахома, где помимо сильных ливней также были град и торнадо.

Новые фото и видео в соцсетях показывают разрушительные последствия штормов. Например, в техасском городе Хьюстон из берегов вышла река Уайт-Оук, затопив местную набережную, часть проезжей части и городской парк.

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Похожая ситуация наблюдается и в других городах в разных штатах. К примеру, под водой оказались и многие населенные пункты Луизианы.

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По прогнозам синоптиков, погода в ближайшие дни не улучшится, а потому местных жителей просят быть предельно внимательными и осторожными.

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