Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 23 маяАрест Джордано Бруно, образование ФРГ, трагедия в международном аэропорту Шарля де Голля и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
19Празднование Ураза-байрама в России
12Места знать надо
10:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Африке начал извергаться «бурлящий» вулкан Ньирагонго

Местных жителей срочно эвакуируют.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

В Конго началась эвакуация жителей города Гома из-за извержения опасного вулкана Ньирагонго, сообщает Министерство связи и СМИ Демократической Республики Конго.

Читайте также
В Сети поделились впечатляющими кадрами извержения Этны

Ньирагонго, который находится в горах Вирунга на границе Конго и Руанды, начал извергаться 22 мая. С 1882 года было зарегистрировано 34 извержения вулкана. Одно из крупнейших извержений Ньирагонго произошло в 1977 году, его жертвами стали несколько сотен человек.

Главный кратер Ньирагонго имеет 250 метров в глубину и 2 км в ширину. В нём располагается озеро бурлящей лавы, которое в последние годы постоянно активно и не затухает. Лава Ньирагонго необычайно жидкая из-за особого химического состава с низким содержанием силикатов. Она настолько текучая, что ее потоки по склону вулкана могут развивать скорость до 100 км в час.

В городе Гома рядом с вулканом живет 1,5 млн человек. Власти соседней Руанды открыли границу для беженцев. Их разместят в школах и храмах.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
Жительница Чехии родила через четыре месяца после смерти мозга Ребенок появился на свет совершенно здоровым.
Горячие темы на Авто
Что-то мне жутко стало от таких планов правительства. 294
Скажем так --Назад в будущее-- 232
Склероз крепчал 153
Об одуванчиках. 141
Товары для дома
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Почему робот-пылесос пригодится каждому: объясняем
Популярные темы на «Детях»
Вторник.. Картинки. 559
Егэ 550
И опять про Должен 464
Забавные картинки 448
Леди
Миллионы на украшения и сапоги: сколько тратят звездные дети Рассказываем, что носят дочка Ренаты Литвиновой и сын Валерии
Дом
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
6 стильных шведских кухонь, которые приводят в восторг
Осторожно: 7 ошибок при обустройстве дачного участка
Как оформить спальню: самые простые советы и идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»