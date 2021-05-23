#Nyirangongo #Goma— Jeffery Ferezy (@Jefferezy) May 23, 2021
Praying for Congo pic.twitter.com/ErjNYPyLr2
В Африке начал извергаться «бурлящий» вулкан Ньирагонго
Местных жителей срочно эвакуируют.
Местных жителей срочно эвакуируют.
В Конго началась эвакуация жителей города Гома
Ньирагонго, который находится в горах Вирунга на границе Конго и Руанды, начал извергаться 22 мая. С 1882 года было зарегистрировано 34 извержения вулкана. Одно из крупнейших извержений Ньирагонго произошло в 1977 году, его жертвами стали несколько сотен человек.
Главный кратер Ньирагонго имеет 250 метров в глубину и 2 км в ширину. В нём располагается озеро бурлящей лавы, которое в последние годы постоянно активно и не затухает. Лава Ньирагонго необычайно жидкая
В городе Гома рядом с вулканом живет 1,5 млн человек. Власти соседней Руанды открыли границу для беженцев. Их разместят в школах и храмах.
Анна Лысенко