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10:48 (мск), источник: Life.ru

Вильфанд предрёк «несусветную жару» в ряде регионов России

Синоптик отметил, что это провоцирует распространение лесных пожаров.

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Период сильной жары с температурой до +37 градусов продлится на Урале и в Поволжье, сохраняются высокие риски природных пожаров, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По его словам, высокая температура в регионах наблюдается уже на протяжении двух недель и в ближайшие пять дней большой риск пожарной опасности останется.

«Только такая несусветно жаркая погода будет на востоке Европейской России: в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири. Там температуры будут выше нормы на 8−12 градусов, даже 13 градусов… » — сказал Вильфанд.

По данным метеорологов, аномально жаркая погода прогнозируется в Свердловской, Оренбургской, Курганской, Тюменской, Челябинской, Омской областях и Пермском крае. Вильфанд отметил, что 22 мая температурные рекорды уже были побиты в Самаре (+33,1 градуса), Оренбурге (+32,2) и Уфе (+31,6).

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