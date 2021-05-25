Телескоп показал «спираль» в созвездии Девы
Ее можно рассмотреть в деталях.
Ее можно рассмотреть в деталях.
Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал спиральную галактику NGC 5037 в созвездии Девы примерно в 150 миллионах световых лет от Земли.
Она примечательна не только четкой спиральной формой, говорят астрономы. В NGC 5037 можно хорошо рассмотреть хрупкие структуры пыли и газа с необычайной детализацией. Это стало возможно в том числе благодаря широкоугольной камере WFC3, установленной на телескопе в 2009 году.
В дополнение к этому в галактике обнаружено интенсивное излучение, которое говорит о наличии активного ядра. В настоящее время принято считать, что в центре активной галактики находится массивный компактный объект, скорее всего — черная дыра, которая и является причиной повышенной интенсивности излучения.
Анна Лысенко
Еще больше интересного о космосе