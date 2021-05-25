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12:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Телескоп показал «спираль» в созвездии Девы

Ее можно рассмотреть в деталях.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, D. Rosario

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал спиральную галактику NGC 5037 в созвездии Девы примерно в 150 миллионах световых лет от Земли.

Она примечательна не только четкой спиральной формой, говорят астрономы. В NGC 5037 можно хорошо рассмотреть хрупкие структуры пыли и газа с необычайной детализацией. Это стало возможно в том числе благодаря широкоугольной камере WFC3, установленной на телескопе в 2009 году.

В дополнение к этому в галактике обнаружено интенсивное излучение, которое говорит о наличии активного ядра. В настоящее время принято считать, что в центре активной галактики находится массивный компактный объект, скорее всего — черная дыра, которая и является причиной повышенной интенсивности излучения.

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