«Сказочная» гроза в Канзасе попала на видео
Световое шоу восхитило пользователей соцсетей.
Световое шоу восхитило пользователей соцсетей.
Житель штата Канзас в США Александр Холл стал свидетелем невероятной грозы в окрестностях городка Гудленд.
На закате над полем появилось гигантское валовое облако. Под ним на
«Красиво и в то же время страшно», — пишут комментаторы. «Просто сказочно», — восхищаются в соцсетях. «Люблю грозы в Канзасе», — добавляют подписчики.
Ранее не менее эффектное зрелище наблюдали в британском городе Мейдстон. Здесь появилась редкая «расслоенная» радуга.
Анна Лысенко
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