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13:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Сказочная» гроза в Канзасе попала на видео

Световое шоу восхитило пользователей соцсетей.

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Житель штата Канзас в США Александр Холл стал свидетелем невероятной грозы в окрестностях городка Гудленд.

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На закате над полем появилось гигантское валовое облако. Под ним на желто-розовом фоне закатного неба сверкали многочисленные молнии. Невероятное световое «шоу» было настолько масштабным, что восхитило и очевидца, и пользователей Сети, посмотревших видео.

«Красиво и в то же время страшно», — пишут комментаторы. «Просто сказочно», — восхищаются в соцсетях. «Люблю грозы в Канзасе», — добавляют подписчики.

Ранее не менее эффектное зрелище наблюдали в британском городе Мейдстон. Здесь появилась редкая «расслоенная» радуга.

Анна Лысенко

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