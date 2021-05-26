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13:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Луна подошла к Земле на минимальное расстояние (фото)

Впечатляющее астрономическое событие можно наблюдать в течение двух ночей.

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26 мая жители Земли могут наблюдать удивительное астрономическое событие — Суперлуние, когда полнолуние совпадает с нахождением Луны в точке максимального сближения с нашей планетой. В такой позиции спутник Земли выглядит более ярким и крупным, чем обычно.

Как отмечают в NASA, майское полнолуние, которое носит название Цветочная Луна, является самым крупным за последние шесть лет.

Суперлуние 26 мая также примечательно тем, что совпадает с лунным затмением, которое произойдет в 14.19 по московскому времени и будет видно на западном побережье Северной Америки, в Австралии, Индонезии и на восточном побережье Азии. В России лунное затмение могут наблюдать жители Сибири и Дальнего востока.

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Затмение 26 мая также носит название Кровавой или Багряной луны, так как из-за вхождения Луны в конус тени от Земли, она приобретает красный или оранжевый оттенок.

Суперлуние уже было видно в ночь с 25 на 26 мая. Жители разных уголков земного шара воспользовались случаем и запечатлели это явление на фото.

Екатерина Гура

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