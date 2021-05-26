Луна подошла к Земле на минимальное расстояние (фото)
Впечатляющее астрономическое событие можно наблюдать в течение двух ночей.
Впечатляющее астрономическое событие можно наблюдать в течение двух ночей.
26 мая жители Земли могут наблюдать удивительное астрономическое событие — Суперлуние, когда полнолуние совпадает с нахождением Луны в точке максимального сближения с нашей планетой. В такой позиции спутник Земли выглядит более ярким и крупным, чем обычно.
Суперлуние 26 мая также примечательно тем, что совпадает с лунным затмением, которое произойдет в 14.19 по московскому времени и будет видно на западном побережье Северной Америки, в Австралии, Индонезии и на восточном побережье Азии. В России лунное затмение могут наблюдать жители Сибири и Дальнего востока.
Затмение 26 мая также носит название Кровавой или Багряной луны, так как
Суперлуние уже было видно в ночь с 25 на 26 мая. Жители разных уголков земного шара воспользовались случаем и запечатлели это явление на фото.
Екатерина Гура