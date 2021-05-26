Над Испанией появились «полосатые» облака

Над горным массивом Сьерра-Невада на юге Пиренейского полуострова очевидцы заметили необычные «полосатые» облака, напоминающие спагетти.
«Мы отправились полюбоваться таянием снега и были вознаграждены вот таким зрелищем в небе», — написали в соцсетях представители группы «Друзья Сьерра-Невады», которые занимаются охраной биоразнообразия и экосистем региона.
На снимок попала одна из разновидностей высокослоистых облаков. Подобные волны появляются на высоте 2,4−6,1 тыс. метров над землей.
Ранее необычные облака заметили над Камчаткой. Многослойные образования напоминали торты и летающие тарелки.
Еще больше интересного о природе