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15:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Испанией появились «полосатые» облака

Редкое зрелище.

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Над горным массивом Сьерра-Невада на юге Пиренейского полуострова очевидцы заметили необычные «полосатые» облака, напоминающие спагетти.

«Мы отправились полюбоваться таянием снега и были вознаграждены вот таким зрелищем в небе», — написали в соцсетях представители группы «Друзья Сьерра-Невады», которые занимаются охраной биоразнообразия и экосистем региона.

На снимок попала одна из разновидностей высокослоистых облаков. Подобные волны появляются на высоте 2,4−6,1 тыс. метров над землей.

Ранее необычные облака заметили над Камчаткой. Многослойные образования напоминали торты и летающие тарелки.

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