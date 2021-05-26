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17:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

Тропический циклон «Яас» обрушился на восточное побережье Индии (видео)

Власти эвакуировали около 3,5 миллионов человек из прибрежной зоны.

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Возникший в Бенгальском заливе тропический циклон «Яас» обрушился на восточное побережье Индии. Он принес с собой сильные дожди и шквалистый ветер до 155 километров в час, что, в свою очередь, привело к наводнениям и образованию торнадо.

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По сообщению местных властей, с прибрежных территорий восточных штатов Одиша и Западная Бенгалия были эвакуированы около 3,5 миллионов человек. Индийская береговая охрана приведена в режим максимальной готовности, спасатели уже работают в зоне Бенгальского залива. Из-за циклона приостановлена работа в аэропорту столицы Западной Бенгалии Калькутты.

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Сообщается о четырех погибших из-за удара током при обрыве проводов в Калькутте. Там же торнадо разрушил около 40 домов и построек. Однако пока о какой-либо статистике говорить еще рано, сообщает телеканал NDTV.

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Напомним, что 16 мая на западное побережье Индии обрушился мощный тропический циклон «Тауктае». В результате удара стихии в штате Гуджарат погибли 45 человек.

Екатерина Гура

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