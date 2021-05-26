Тропический циклон «Яас» обрушился на восточное побережье Индии (видео)
Власти эвакуировали около 3,5 миллионов человек из прибрежной зоны.
Власти эвакуировали около 3,5 миллионов человек из прибрежной зоны.
Возникший в Бенгальском заливе тропический циклон «Яас» обрушился на восточное побережье Индии. Он принес с собой сильные дожди и шквалистый ветер до 155 километров в час, что, в свою очередь, привело к наводнениям и образованию торнадо.
По сообщению местных властей, с прибрежных территорий восточных штатов Одиша и Западная Бенгалия были эвакуированы около 3,5 миллионов человек. Индийская береговая охрана приведена в режим максимальной готовности, спасатели уже работают в зоне Бенгальского залива.
Сообщается о четырех погибших
Напомним, что 16 мая на западное побережье Индии обрушился мощный тропический циклон «Тауктае». В результате удара стихии в штате Гуджарат погибли 45 человек.
Екатерина Гура