Жди у лета погоды: начало купального сезона сдвинется на две недели
В начале июня Центральную Россию ожидает полярное вторжение.
В начале июня Центральную Россию ожидает полярное вторжение.
Центральную Россию в последних числах мая ожидает полярное вторжение, которое сдвинет начало купального сезона на 10−15 дней. Пока температура воды находится на уровне +16, что гораздо ниже оптимальных 22−24 градусов. Врачи предупреждают, что купание в водоемах раньше официального старта может быть опасно для людей со слабым иммунитетом. В первый день лета ночью в столичном регионе термометры покажут 3−8 градусов, днем 13−18. На севере и
С 30 мая в Центральной России начнется полярное вторжение, которое понизит температурный фон с летних показателей до сентябрьских, рассказал «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, 30 мая ночью ожидается 6−11 градусов, днем — 11−16 градусов, 31 мая ночью будет 2−7 градусов, днем 12−17.
В первый день лета ночью термометры покажут 3−8 градусов, днем 13−18. Заморозки в конце мая в Центральной России возможны только в отдельных районах Ярославской, Костромской, Ивановской областях. Нулевые температуры могут подобраться в ночь на 31 мая к северным и
— Думаю, не стоит пугать аграриев. В конце мая и начале июня в большинстве регионов Центральной России заморозков все же не будет, — подчеркнул Евгений Тишковец.
Что касается Европейской части России, по его словам, существенное похолодание может быть в Архангельской, Вологодской областях и Республике Коми. Там температура может опуститься до трех градусов ниже нуля.
В возможных заморозках в июне в Центральной России уверена специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.
— На следующей неделе будут такие условия, которые создадут возможности для заморозков, — отметила она в беседе с «Известиями».
При
Заморозки, по ее словам, наиболее вероятны на севере и
Температура в июне в Центральной России в целом окажется близкой к норме. Для этого месяца будут характерны погодные качели: старт — прохладный, ниже нормы на 1−3 градуса, середина — норма, финал — теплее нормы на 1−3 градуса, отметил Евгений Тишковец.
— Это будет препятствовать прогреву воды, температура которой сейчас находится на уровне +16. В такой ситуации она нагреется до минимально допустимого для купания уровня (+18 градусов) не ранее начала второй декады июня. Купальный сезон откроется в период с 10 по 15 июня, хотя обычно начало купального сезона совпадает с наступлением календарного лета, — пояснил Евгений Тишковец.
По его словам, после похолодания в первые дни лета начнется медленное потепление, которое в течение последующих нескольких дней вернет температурный фон в пределы климатической нормы: ночью будет +8+13, а днем +18…+23 градусов.
Ранее «Известия» писали, что лето в целом порадует жителей средней полосы России теплой погодой. Температура воздуха, скорее всего, окажется выше климатической нормы, полагает Татьяна Позднякова.
— Можно рассчитывать на тёплое лето. В этом сходятся данные российских и зарубежных специалистов. Среднемесячное отклонение может достичь трех градусов. Будет теплее, чем в предыдущее тридцатилетие, — рассказывала Татьяна Позднякова.
По ее словам, существует общая тенденция, согласно которой температура воздуха в целом растет — то самое глобальное потепление. Но это не означает, что каждый следующий сезон будет теплее предыдущего. Температура может колебаться.
— То есть сказать, что в 2022 году лето будет еще теплее, чем в этом году, неправильно. Абсолютно жаркое лето было в 2010 году, когда аномалия составляла целых семь градусов. Лето 2010 года не удалось побить еще ни одному последующему сезону, — отметила специалист.
Уходящая весна, по ее словам, была близка к климатической норме.
Оптимальная температура воды для купания в водоемах — 22−24 градуса, подчеркнула научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.
— Реакция организма на купание индивидуальна в зависимости от уровня адаптационных возможностей организма человека, — объяснила она. — Человек здоровый с крепкими адаптационными ресурсами имеет иммунную систему с более гибким ответом на внешние вызовы, способную сопротивляться и подстраиваться под изменяющиеся условия. В этом случае организм выбросит необходимые цитокины, ферменты, иммунные комплексы для защиты.
А вот на фоне ослабленного иммунитета, неподготовленного или после перенесенной коронавирусной инфекции любое переохлаждение способно спровоцировать развитие внутренней хронической патологии — бактериальной или вирусной, подчеркнула она. Необходимо заранее укреплять свою иммунную защиту за счет адаптационных методик, а также физиотерапии, все это подготовит организм к любым нагрузкам, в том числе переохлаждению, добавила Ольга Шуппо.