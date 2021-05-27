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16:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

Гигантское «цунами» из облаков показали в завораживающем таймлапсе (видео)

Большую часть США накрыла непогода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 65% 761 мм рт. ст. 3 м/с

Столица США Вашингтон и весь округ Колумбия в конце мая оказались во власти непогоды — уже несколько дней в регионе идут сильные грозы.

Жительница Вашингтона по имени Морин Коэн Харрингтон сняла завораживающий таймлапс надвигающейся грозы. В объектив ее камеры попала пугающая грозовая туча, напоминающая гигантскую волну цунами, и отдаленные молнии, быстро надвигающиеся на город.

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Отметим, что накануне Национальная метеорологическая служба (NWS) объявила об угрозе шторма в округе Колумбия.

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