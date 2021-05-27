Гигантское «цунами» из облаков показали в завораживающем таймлапсе (видео)
Большую часть США накрыла непогода.
Большую часть США накрыла непогода.
Столица США Вашингтон и весь округ Колумбия в конце мая оказались во власти непогоды — уже несколько дней в регионе идут сильные грозы.
Жительница Вашингтона по имени Морин Коэн Харрингтон сняла завораживающий таймлапс надвигающейся грозы. В объектив ее камеры попала пугающая грозовая туча, напоминающая гигантскую волну цунами, и отдаленные молнии, быстро надвигающиеся на город.
Отметим, что накануне Национальная метеорологическая служба (NWS) объявила об угрозе шторма в округе Колумбия.
Екатерина Гура