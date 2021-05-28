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17:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

Уникальную двойную радугу с молниями сняли в США (видео)

В стране продолжаются грозы и шторм.

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В конце мая в американском штате Оклахома прошли сильные грозы. К счастью, обошлось без торнадо и разрушений, а после шторма природа подарила жителям города Норман впечатляющее зрелище — двойную радугу.

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Более того, радуги появились в небе еще во время грозы, а потому удачливые свидетели этого явления смогли снять на фото и видео завораживающие разряды молний внутри ярких дуг.

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Екатерина Гура

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