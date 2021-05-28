Уникальную двойную радугу с молниями сняли в США (видео)
В стране продолжаются грозы и шторм.
В стране продолжаются грозы и шторм.
В конце мая в американском штате Оклахома прошли сильные грозы. К счастью, обошлось без торнадо и разрушений, а после шторма природа подарила жителям города Норман впечатляющее зрелище — двойную радугу.
Более того, радуги появились в небе еще во время грозы, а потому удачливые свидетели этого явления смогли снять на фото и видео завораживающие разряды молний внутри ярких дуг.
Екатерина Гура