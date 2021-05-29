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День в истории: 29 маяНачало заселения Сибири русскими, покорение Эвереста, день рождения Андрея Аршавина, а также другие события этого дня в истории
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09:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 29 мая: ждать ли непогоды

Подскажут бабочки и лягушки.

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Источник: AP 2021
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29 мая в народе — Федор Житник. Раньше в северных регионах к этому времени заканчивали сеять яровую рожь (жито).

Крестьяне делали прогнозы, наблюдая за осадками, бабочками и лягушками. Грянул гром — к хорошему урожаю зерновых. Во время дождя слышно кваканье лягушек — погода скоро наладится. Не видно бабочек после дождя — ненастье вскоре вернется.

Греет солнце — лето будет ясным. Если ласточки в этот день садились на гнезда, то июнь ждали жаркий, а если ласточки продолжали веселиться и играть в полете, то июнь будет дождливый и холодный.

Если на озерах и прудах появились кувшинки — холодов больше не будет.

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