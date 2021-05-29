Народные приметы на 29 мая: ждать ли непогоды
Подскажут бабочки и лягушки.
Подскажут бабочки и лягушки.
29 мая в народе — Федор Житник. Раньше в северных регионах к этому времени заканчивали сеять яровую рожь (жито).
Крестьяне делали прогнозы, наблюдая за осадками, бабочками и лягушками. Грянул гром — к хорошему урожаю зерновых. Во время дождя слышно кваканье лягушек — погода скоро наладится. Не видно бабочек после дождя — ненастье вскоре вернется.
Греет солнце — лето будет ясным. Если ласточки в этот день садились на гнезда, то июнь ждали жаркий, а если ласточки продолжали веселиться и играть в полете, то июнь будет дождливый и холодный.
Если на озерах и прудах появились кувшинки — холодов больше не будет.