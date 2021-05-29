Жители России увидят кольцеобразное солнечное затмение
Но полную фазу смогут наблюдать только жители Якутии.
Но полную фазу смогут наблюдать только жители Якутии.
10 июня на территории России будет видно кольцеобразное солнечное затмение.
При таком затмении Луна, проходя по диску Солнца, кажется меньше его в диаметре и не может скрыть его полностью. В максимальной фазе затмения вокруг Луны видно яркое кольцо незакрытой части солнечного диска.
Полную фазу затмения, которая наступит в 14:27 по московскому времени, увидят в России только жители Якутии. Жители остальных регионов смогут наблюдать только частичное затмение. В Москве в середине затмения Луна перекроет только 27% диаметра Солнца, уточнил старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников в комментарии журналистам. Особого потемнения при этом ждать не следует.
Солнечное затмение 10 июня 2021 года можно будет наблюдать также на территории Канады и Гренландии. Также это единственное затмение в XXI веке, которое можно будет увидеть на Северном полюсе.
Как сообщалось, 26 мая жители некоторых стран могли наблюдать лунное затмение. Оно совпало с суперлунием, когда Луна подошла к Земле на минимальное расстояние.
Анна Лысенко
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