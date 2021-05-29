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10:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители России увидят кольцеобразное солнечное затмение

Но полную фазу смогут наблюдать только жители Якутии.

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Источник: AP 2021

10 июня на территории России будет видно кольцеобразное солнечное затмение.

При таком затмении Луна, проходя по диску Солнца, кажется меньше его в диаметре и не может скрыть его полностью. В максимальной фазе затмения вокруг Луны видно яркое кольцо незакрытой части солнечного диска.

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Полную фазу затмения, которая наступит в 14:27 по московскому времени, увидят в России только жители Якутии. Жители остальных регионов смогут наблюдать только частичное затмение. В Москве в середине затмения Луна перекроет только 27% диаметра Солнца, уточнил старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников в комментарии журналистам. Особого потемнения при этом ждать не следует.

Солнечное затмение 10 июня 2021 года можно будет наблюдать также на территории Канады и Гренландии. Также это единственное затмение в XXI веке, которое можно будет увидеть на Северном полюсе.

Как сообщалось, 26 мая жители некоторых стран могли наблюдать лунное затмение. Оно совпало с суперлунием, когда Луна подошла к Земле на минимальное расстояние.

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