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16:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Марсе появились сияющие облака

Они появляются на экваторе в самое холодное время марсианского года.

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Источник: NASA

Марсоход Curiosity запечатлел редкие сияющие облака на Марсе, сообщает NASA.

Атмосфера Красной планеты сухая, и пасмурные дни здесь случаются редко. Иногда облака можно заметить на экваторе планеты в самое холодное время года, когда Марс наиболее удален от Солнца. При это один полный марсианский год назад — это два земных года.

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Ученые заметили формирующиеся над марсоходом Curiosity облака раньше, чем ожидалось. Они кажутся серебристыми из-за кристаллов льда, которые рассеивают свет заходящего Солнца.

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