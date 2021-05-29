На Марсе появились сияющие облака
Они появляются на экваторе в самое холодное время марсианского года.
Они появляются на экваторе в самое холодное время марсианского года.
Марсоход Curiosity запечатлел редкие сияющие облака на Марсе, сообщает NASA.
Атмосфера Красной планеты сухая, и пасмурные дни здесь случаются редко. Иногда облака можно заметить на экваторе планеты в самое холодное время года, когда Марс наиболее удален от Солнца. При это один полный марсианский год назад — это два земных года.
Ученые заметили формирующиеся над марсоходом Curiosity облака раньше, чем ожидалось. Они кажутся серебристыми
Анна Лысенко
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