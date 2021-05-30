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10:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

К Земле приблизится потенциально опасный астероид

Он был открыт в апреле 2021 года.

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Источник: AP 2021
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1 июня в 17:24 по московскому времени к Земле приблизится астероид 2021 KT1. Его размер может достигать 333 метров, что немного больше высоты Эйфелевой башни. Скорость астероида будет составлять 18 километров в секунду.

Астероид был обнаружен только в апреле этого года. Установлено, что один оборот вокруг Солнца он совершает за 1126 земных дней.

2021 KT1 причислен к потенциально опасным. Астероиды из этой условной группы, следуя по своей орбите, могут приближаться к нашей планете на потенциально опасное расстояние, а размеры их достаточно велики, чтобы столкновение могло причинить существенный ущерб.

Астрономы успокаивают: 2021 KT1 пролетит мимо Земли на расстоянии примерно 7,25 миллиона километров, и угрозы столкновения нет.

Анна Лысенко

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