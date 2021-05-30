За сутки в Конго зафиксировали 92 землетрясения
Кратер вулкана Ньирагонго разрушается.
Кратер вулкана Ньирагонго разрушается.
Рядом с вулканом Ньирагонго в Демократической Республике Конго за последние 24 часа зафиксировали 92 землетрясения, сообщает CNN.
Люди почувствовали только несколько из них. Остальные толчки зафиксировали приборы.
Ньирагонго высотой 3470 м начал извергаться 22 мая. В результате извержения погиб по меньшей мере 31 человек. Регион также пережил серию землетрясений и подземных толчков, которые ощущались более чем в 100 км от эпицентра.
Вулканолог Дарио Тедеско отметил, что трещина в региональных разломах продолжает способствовать сейсмической активности. По его словам, шлейфы
Сейчас команда вулканологов пристально наблюдает за Ньирагонго. Им понадобится еще несколько дней, чтобы понять, безопасно ли местным жителям возвращаться в свои дома. Из «красной зоны» в окрестностях вулкана ранее эвакуировали около 400 тысяч человек.
Анна Лысенко
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