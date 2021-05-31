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17:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф из США снял апокалиптическую тучу в Нью-Мексико

В этот раз обошлось без торнадо

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В США продолжают бушевать штормы и торнадо, наводя ужас на местных жителей. А вот фотографы и охотники за торнадо рады этой природной стихии.

Один из таких экстремалов — Адам Кьюкер из Техаса — в конце мая застал сильный шторм недалеко от Хагермана, штат Нью-Мексико.

Tornado warned cell west of Hagerman, NM at 4:50 pm.

Опубликовано Adam Cuker WX Воскресенье, 30 мая 2021 г.

В соцсетях Кьюкер опубликовал впечатляющий снимок гигантской тучи, похожей на космический корабль. Фотограф уточнил, что туча была суперъячейкой и вполне могла создать торнадо, но в этот раз обошлось без него.

Екатерина Гура

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