Tornado warned cell west of Hagerman, NM at 4:50 pm.Опубликовано Adam Cuker WX Воскресенье, 30 мая 2021 г.
Фотограф из США снял апокалиптическую тучу в Нью-Мексико
В этот раз обошлось без торнадо
В этот раз обошлось без торнадо
В США продолжают бушевать штормы и торнадо, наводя ужас на местных жителей. А вот фотографы и охотники за торнадо рады этой природной стихии.
Один из таких экстремалов — Адам Кьюкер из Техаса — в конце мая застал сильный шторм недалеко от Хагермана, штат
В соцсетях Кьюкер опубликовал впечатляющий снимок гигантской тучи, похожей на космический корабль. Фотограф уточнил, что туча была суперъячейкой и вполне могла создать торнадо, но в этот раз обошлось без него.
Екатерина Гура