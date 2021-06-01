Одну из красивейших галактик показали в деталях
Впечатляющая спиральная структура удалена от нас на 120 млн световых лет.
Впечатляющая спиральная структура удалена от нас на 120 млн световых лет.
Космический телескоп «Хаббл» получил детальное фото спиральной галактики NGC 691 в созвездии Овна.
Галактика удалена от нас примерно на 120 миллионов световых лет, но ее структура хорошо различима. Камеры на «Хаббле» используют всевозможные фильтры, улавливающие электромагнитные волны разной длины. Затем все полученные данные сводятся воедино для максимально полного и подробного изображения.
Ранее «Хаббл» показал яркую «спираль» в созвездии Девы примерно в 150 миллионах световых лет от Земли.
Анна Лысенко
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