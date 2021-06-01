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16:18 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители Испании стали свидетелями природного «светового шоу» (фото)

В страну пришел первый летний шторм.

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В последний день мая в Испанию пришла непогода. Первый летний шторм отметился грозами с ливнем, молниями, сильным ветром и градом на севере и в центре страны.
Первого июня шторм двинулся на средиземноморское побережье.

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Первая летняя гроза запомнилась обильными молниями. Местные метеорологи отмечают, что нынешний шторм стал рекордсменом по количеству электрических разрядов за последние несколько месяцев.

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Пользователи соцсетей также отметили впечатляющее «световое шоу». Многочисленные фото и видео показывают всю красоту и мощь природной стихии.

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Екатерина Гура

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