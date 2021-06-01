Жители Испании стали свидетелями природного «светового шоу» (фото)
В страну пришел первый летний шторм.
В страну пришел первый летний шторм.
В последний день мая в Испанию пришла непогода. Первый летний шторм отметился грозами с ливнем, молниями, сильным ветром и градом на севере и в центре страны.
Первого июня шторм двинулся на средиземноморское побережье.
Первая летняя гроза запомнилась обильными молниями. Местные метеорологи отмечают, что нынешний шторм стал рекордсменом по количеству электрических разрядов за последние несколько месяцев.
Пользователи соцсетей также отметили впечатляющее «световое шоу». Многочисленные фото и видео показывают всю красоту и мощь природной стихии.
Екатерина Гура