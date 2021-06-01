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17:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

Водяной смерч в США показали с воздуха (видео)

Эффектное зрелище с высоты птичьего полета.

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Водяные смерчи во время грозы в тропиках — не редкость. Но большинство таких вихрей очевидцы снимают с берега.

А вот лейтенанту Филипу Манукяну из США повезло — он заметил водяной смерч с воздуха во время тренировочного полета. При этом у побережья Майами стояла отличная погода.

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По словам сотрудника Национального центра по ураганам, такие вихри — обычное дело для южного побережья Флориды. Но с воздуха он наблюдал водяной смерч впервые.

Водяные смерчи образовываются при прохождении обычного смерча над водной поверхностью. Они соединены вверху с кучевым облаком. Существуют такие вихри недолго — максимум полчаса.

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