Водяной смерч в США показали с воздуха (видео)
Эффектное зрелище с высоты птичьего полета.
Эффектное зрелище с высоты птичьего полета.
Водяные смерчи во время грозы в тропиках — не редкость. Но большинство таких вихрей очевидцы снимают с берега.
А вот лейтенанту Филипу Манукяну из США повезло — он заметил водяной смерч с воздуха во время тренировочного полета. При этом у побережья Майами стояла отличная погода.
По словам сотрудника Национального центра по ураганам, такие вихри — обычное дело для южного побережья Флориды. Но с воздуха он наблюдал водяной смерч впервые.
Водяные смерчи образовываются при прохождении обычного смерча над водной поверхностью. Они соединены вверху с кучевым облаком. Существуют такие вихри недолго — максимум полчаса.
Анна Лысенко
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