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15:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жителей испанского города напугал торнадо (видео)

К счастью, никаких разрушений он не принес.

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В Испании продолжаются штормы и грозы. На этот раз погода подкинула сюрприз в виде небольшого торнадо жителям города Паленсия в одноименной испанской провинции.

Очевидцы сняли на видео воронкообразное облако, образовавшееся над городом. Сообщается, что торнадо ненадолго достиг земли, но был очень коротким и слабым, а потому никаких разрушений не принес.

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