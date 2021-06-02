@tiempobrasero Tornado en Palencia pic.twitter.com/tbxz7NCWpv— Edu (@Eduard_dook) June 1, 2021
Жителей испанского города напугал торнадо (видео)
К счастью, никаких разрушений он не принес.
К счастью, никаких разрушений он не принес.
В Испании продолжаются штормы и грозы. На этот раз погода подкинула сюрприз в виде небольшого торнадо жителям города Паленсия в одноименной испанской провинции.
Очевидцы сняли на видео воронкообразное облако, образовавшееся над городом. Сообщается, что торнадо ненадолго достиг земли, но был очень коротким и слабым, а потому никаких разрушений не принес.
Екатерина Гура