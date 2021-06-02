Весенний ледоход на Енисее: репортаж из соцсетей
Удивительное по красоте зрелище.
Удивительное по красоте зрелище.
В начале июня на Таймыре произошло событие, которого каждый год с нетерпением ждут северяне, — ледоход на Енисее. Лед пошел по всей ширине реки и начал выталкивать на берег гигантские голубые полутораметровые льдины.
Лучше всего наблюдать ледоход сейчас можно в окрестностях города Дудинка в Красноярском крае. Местные жители целыми семьями собираются вдоль берега, чтобы понаблюдать за проснувшейся рекой и сделать завораживающие снимки на фоне голубых льдин.
Отметим, что Енисей был скован льдом почти 7 месяцев. Полностью ото льда река освободится в течение нескольких недель, тогда же на Таймыр придут первые в этом году речные суда и наступит долгожданное тепло.
Екатерина Гура