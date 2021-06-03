Что за кольцеобразное затмение Солнца произойдет 10 июня?
Из населенных пунктов, попадающих в эту полосу, будет видно, как Луна закроет солнечный диск не полностью и вокруг нее образуется светящееся кольцо. Почему так происходит?
Из населенных пунктов, попадающих в эту полосу, будет видно, как Луна закроет солнечный диск не полностью и вокруг нее образуется светящееся кольцо. Почему так происходит?
В наступившем первом месяце лета нас ждёт такое астрономическое явление, как кольцеобразное затмение Солнца. На современной территории России его не было видно более 50 лет.
Как сообщает Московский планетарий, в России кольцеобразная фаза будет видна невысоко над горизонтом в вечернее время на Колымской низменности и восточных склонах хребта Черского. Центр полосы вступит на побережье вблизи устья реки Индигирка, а закончится затмение чуть севернее Магадана. В этих районах кольцеобразное затмение с фазой 0,94 продлится 3 минуты 37 секунд при высоте Солнца над горизонтом 8°.
Частные фазы будут наблюдаться в Северной Америке, Европе, Азии и во многих регионах России с фазами от 0,1 до 0,8. Чем севернее и восточнее, тем лучше будет видно это астрономическое явление. В Москве Луна закроет лишь 0,257 диаметра Солнца.
«10 июня 2021 года жителям России представится возможность наблюдать кольцеобразное солнечное затмение. Его полоса видимости пройдёт по территории Чукотки, — рассказывает руководитель сектора астрономического образования Московского планетария Александр Перхняк. — Из населённых пунктов, попадающих в эту полосу, будет видно, как Луна закроет солнечный диск не полностью и вокруг неё образуется светящееся солнечное кольцо.
Почему так происходит? Дело в том, что для наблюдателя с Земли видимые (или угловые) размеры Солнца и Луны не всегда одинаковы: орбита нашего естественного спутника представляет собой не окружность, а эллипс, поэтому расстояние от него до Земли меняется. Соответственно, меняется и видимый размер Луны на небе. При полном солнечном затмении Луна находится в такой точке своей орбиты, что её видимый размер совпадает с размером Солнца — в итоге Луна целиком закрывает его диск. Если же затмение происходит, когда Луна находится в самой удалённой от Земли точке своей орбиты (апогее), то её видимый размер будет меньше солнечного, и тогда она закрывает диск Солнца не полностью. В результате мы наблюдаем не полное затмение, а кольцеобразное.
Обращаю внимание, что наблюдать частные и кольцеобразные фазы солнечного затмения в бинокль или телескоп необходимо с помощью специального фильтра — он надевается на объектив оптического прибора. Для невооруженного глаза подойдут фильтры достаточной плотности — например, фильтр маски сварщика. Благодаря этому та часть Солнца, которая не затмилась, не произведёт ослепляющего действия на ваше зрение.