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14:28 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астраханскую область снова накрыла мощная пыльная буря

Это уже вторая буря за последние две недели

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Вечером 2 июня по Астраханской области прошла новая пыльная буря. Отмечается, что шквалистый северо-западный ветер с порывами до 17 м/с принес песок из степей Калмыкии. Вместе с пыльной бурей в Астрахань пришла и сильная гроза.

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Непогода оставила без газа и электричества около 10 населенных пунктов и повредила крыши домов. Но синоптики предупреждают, что вероятность новой бури сохраняется и 3 июня. В пресс-службе МЧС сообщили, что в четверг в регионе ожидается северо-западный ветер. По южной половине области (Лиманский, Икрянинский, Наримановский районы) и в Астрахани местами возможна новая пыльная буря.

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В связи с этим жителям Астраханской области рекомендовали закрывать окна, ставить машины в гаражи или парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Людей попросили не выходить на улицу во время бури, а оказавшись на улице, быть максимально осторожными, так как есть вероятность падения деревьев, кровельных материалов и других опасностей из-за штормового ветра.

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Екатерина Гура

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