Астраханскую область снова накрыла мощная пыльная буря
Это уже вторая буря за последние две недели
Это уже вторая буря за последние две недели
Вечером 2 июня по Астраханской области прошла новая пыльная буря. Отмечается, что шквалистый
Непогода оставила без газа и электричества около 10 населенных пунктов и повредила крыши домов. Но синоптики предупреждают, что вероятность новой бури сохраняется и 3 июня. В
В связи с этим жителям Астраханской области рекомендовали закрывать окна, ставить машины в гаражи или парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Людей попросили не выходить на улицу во время бури, а оказавшись на улице, быть максимально осторожными, так как есть вероятность падения деревьев, кровельных материалов и других опасностей
Екатерина Гура