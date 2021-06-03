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18:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

В испанском городе выпал град размером с теннисный мяч

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В начале июня по Испании прошла череда штормов, сопровождающаяся шквалистым ветром, грозами и даже торнадо.

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Жители валенсийского городка Рекена торнадо не увидели, зато стали свидетелями гигантского града размером с теннисный мячик.

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Государственное метеорологическое агентство (Aemet) сообщило, что в настоящее время в этом районе находятся два очень активных шторма, а потому местных жителей предупредили о новом возможном граде.

Екатерина Гура

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