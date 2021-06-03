В испанском городе выпал град размером с теннисный мяч
Опасное природное явление
Опасное природное явление
В начале июня по Испании прошла череда штормов, сопровождающаяся шквалистым ветром, грозами и даже торнадо.
Жители валенсийского городка Рекена торнадо не увидели, зато стали свидетелями гигантского града размером с теннисный мячик.
Государственное метеорологическое агентство (Aemet) сообщило, что в настоящее время в этом районе находятся два очень активных шторма, а потому местных жителей предупредили о новом возможном граде.
Екатерина Гура