Snow heatwave here https://t.co/mRNmZXUhd3— Metro (@MetroUK) June 3, 2021
Турист из Великобритании обнаружил в горах снежный туннель
Неожиданная находка в начале лета.
Неожиданная находка в начале лета.
62-летний британец Пол Карр в начале июня отправился на прогулку по холмам Чевиот на границе Англии и Шотландии, в Нортумберленде. Прогуливаясь в футболке и шортах по местным окрестностям, он обнаружил то, что никак не ожидал увидеть в начале лета, а именно — снежный туннель. Отметим, что на большей части Великобритании сейчас стоит жара более 28 градусов.
Пол рассказал, что увидел в горах единственный сугроб и подошел посмотреть на него поближе. Оказалось, что снег сохранился только наверху, а вот внизу талая вода сделала свое дело и растопила его, образовав тем самым красивый туннель.
Карр был удивлен такой находке и сфотографировался внутри снежной пещеры. Он предположил, что снег наверху не успел растаять
Екатерина Гура