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18:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Турист из Великобритании обнаружил в горах снежный туннель

Неожиданная находка в начале лета.

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62-летний британец Пол Карр в начале июня отправился на прогулку по холмам Чевиот на границе Англии и Шотландии, в Нортумберленде. Прогуливаясь в футболке и шортах по местным окрестностям, он обнаружил то, что никак не ожидал увидеть в начале лета, а именно — снежный туннель. Отметим, что на большей части Великобритании сейчас стоит жара более 28 градусов.

Пол рассказал, что увидел в горах единственный сугроб и подошел посмотреть на него поближе. Оказалось, что снег сохранился только наверху, а вот внизу талая вода сделала свое дело и растопила его, образовав тем самым красивый туннель.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Карр был удивлен такой находке и сфотографировался внутри снежной пещеры. Он предположил, что снег наверху не успел растаять из-за своего расположения, куда не попадает прямой солнечный свет, пишет Metro.

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Екатерина Гура

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