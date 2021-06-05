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14:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые узнали, что у Земли «кривое» ядро

Оно затвердевает неравномерно.

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Источник: Reuters

Твердое ядро Земли растет быстрее под индонезийским морем Банда и медленнее — под Бразилией.

Такую гипотезу озвучили австралийские ученые в новом исследовании, опубликованном в Nature Geoscience.

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До сих пор о ядре Земли известно очень мало. Вся информация о нем получена косвенными геофизическими и геохимическими методами. Считается, что ядро нашей планеты состоит из твердого внутреннего ядра радиусом около 1300 км и жидкого внешнего толщиной около 2200 км. Его основу составляет железо-никелевый сплав с примесью других элементов.

Ученые заметили, что когда сейсмические волны проходят через тело нашей планеты, они распространяются на 3% быстрее в вертикальном направлении (от полюса к полюсу). Моделирование показало, что самое простое объяснение такой неравномерности — кривизна твердого ядра. С одной стороны оно более выпуклое, чем с другой.

Когда-то у нашей планеты не было твердого ядра — недра Земли содержали только расплавленный материал. В ходе эволюции планеты он постепенно начал затвердевать. Этот процесс продолжается, считают ученые, и он неравномерный.

Твердое ядро растет быстрее всего на экваторе — примерно на 130% интенсивнее, чем в среднем по всей планете. На полюсах же процесс протекает на 40% медленнее.

Анна Лысенко

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