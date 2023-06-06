Народные приметы на 6 июня: делаем прогнозы на лето и осень
Этот день может рассказать о погоде до конца года.
Этот день может рассказать о погоде до конца года.
В народе 6 июня — Симона Столпника. В это время цветет шиповник. На Руси на его лепестках варили мед. Считалось, что он укрепляет силы и чистит кровь.
Погода в Симеонов день могла многое сказать о лете, осени и зиме. Так, если идет дождь, зима будет снежной. Солнце светит ярко — к хорошему урожаю по осени. Птицы низко летают — к дождливому лету. Появилось много комаров — в июле будет засуха. Земляника, шиповник, калина в цвету — к урожаю сыроежек.
Дожди в начале июня сулят много летних грибов. Пчелы кружат вокруг акации — к дождю.