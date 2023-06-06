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12:07 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Народные приметы на 6 июня: делаем прогнозы на лето и осень

Этот день может рассказать о погоде до конца года.

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Источник: РИА "Новости"

В народе 6 июня — Симона Столпника. В это время цветет шиповник. На Руси на его лепестках варили мед. Считалось, что он укрепляет силы и чистит кровь.

Погода в Симеонов день могла многое сказать о лете, осени и зиме. Так, если идет дождь, зима будет снежной. Солнце светит ярко — к хорошему урожаю по осени. Птицы низко летают — к дождливому лету. Появилось много комаров — в июле будет засуха. Земляника, шиповник, калина в цвету — к урожаю сыроежек.

Дожди в начале июня сулят много летних грибов. Пчелы кружат вокруг акации — к дождю.

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