Вильфанд предупредил россиян о заморозках в июне
Вместе с тем жителей ряда регионов ожидает
Вместе с тем жителей ряда регионов ожидает
В некоторых регионах России прогнозируется наступление заморозков в ближайшее время, однако в определённых областях ожидается и аномальная жара. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости».
По словам метеоролога, «необычной ситуации», а именно похолодания до минус трёх градусов, стоит ожидать на
А вот в центре европейской части России синоптик пообещал «самую настоящую летнюю погоду и именно летние дожди» с дневной температурой в 25 градусов. Метеоролог не исключил и сильных осадков, но пока они не прогнозируются.
«Пока прогноз такой: переменная облачность, кратковременные дожди средней интенсивности летнего типа», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.
Также Вильфанд отметил, что
Ранее в Гидрометцентре назвали российские регионы, которым грозит летняя засуха.
Юлия Коновалова