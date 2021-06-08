В космосе сфотографировали «неопределившуюся» галактику
Она меняет форму.
Она меняет форму.
Космический телескоп «Хаббл» запечатлел необычную галактику NGC 4680 в созвездии Дева. Она примечательна не только красивой формой, которая привлекает астрофотографов, но и неопределенной структурой.
Астрономы до сих пор спорят, считать NGC 4680 спиральной галактикой или линзовидной. У этого объекта присутствуют рукава, как у спиральных галактик. Однако их всего два, и только один из них имеет четкую структуру. NGC 4680 можно назвать и линзовидной, ведь она потратила много межзвездного газа, и частота формирования звезд здесь понижена.
Ученые уверены в одном: галактики не статичны, их форма меняется со временем. Сейчас NGC 4680 эволюционирует из спиральной галактики в эллиптическую, заняв промежуточную позицию.
В 1997 году галактика NGC 4680 привлекла к себе пристальное внимание. Здесь взорвалась сверхновая SN 1997bp. Причем, заметили это не профессионалы, а
Анна Лысенко
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