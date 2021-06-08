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12:10 (мск), источник: Погода Mail.ru

В космосе сфотографировали «неопределившуюся» галактику

Она меняет форму.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, A. Riess et al.

Космический телескоп «Хаббл» запечатлел необычную галактику NGC 4680 в созвездии Дева. Она примечательна не только красивой формой, которая привлекает астрофотографов, но и неопределенной структурой.

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Астрономы до сих пор спорят, считать NGC 4680 спиральной галактикой или линзовидной. У этого объекта присутствуют рукава, как у спиральных галактик. Однако их всего два, и только один из них имеет четкую структуру. NGC 4680 можно назвать и линзовидной, ведь она потратила много межзвездного газа, и частота формирования звезд здесь понижена.

Ученые уверены в одном: галактики не статичны, их форма меняется со временем. Сейчас NGC 4680 эволюционирует из спиральной галактики в эллиптическую, заняв промежуточную позицию.

В 1997 году галактика NGC 4680 привлекла к себе пристальное внимание. Здесь взорвалась сверхновая SN 1997bp. Причем, заметили это не профессионалы, а астроном-любитель Роберт Эванс из Австралии. За свою жизнь он обнаружил 42 взрыва сверхновых.

Анна Лысенко

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