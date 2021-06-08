Грозовое «цунами» прокатилось над Сибирью (фото)
Не каждый день можно увидеть такую впечатляющую картину.
Не каждый день можно увидеть такую впечатляющую картину.
В начале июня жители города Тобольск в Тюменской области наблюдали в небе очень впечатляющие облака. Во время грозы над городом появилось огромное шельфовое облако, похожее на волну цунами.
В соцсетях появились фото и видео завораживающего природного явления, а в комментариях очевидцы сообщали, что в реальности выглядело оно довольно пугающе.
Екатерина Гура