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14:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

Грозовое «цунами» прокатилось над Сибирью (фото)

Не каждый день можно увидеть такую впечатляющую картину.

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В начале июня жители города Тобольск в Тюменской области наблюдали в небе очень впечатляющие облака. Во время грозы над городом появилось огромное шельфовое облако, похожее на волну цунами.

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В соцсетях появились фото и видео завораживающего природного явления, а в комментариях очевидцы сообщали, что в реальности выглядело оно довольно пугающе.

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