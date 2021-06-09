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13:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ливень заставил жителей Саратова плавать по улицам

Местных жителей пришлось доставать из автомобилей.

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Обрушившийся 8 июня на Саратов мощный ливень превратил город в Венецию.

Как минимум семь домов пострадали от подтопления, еще три залило сверху. В двух городских районах упали деревья. Из-за затопленных ливневок четыре улицы превратились в реки, сообщает городская администрация Саратова. Информации о пострадавших от непогоды людях зафиксировано не было.

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Жители города делятся фотографиями затопленных улиц и застрявших в воде автомобилей. Пассажиров и водителей двух авто спасателям пришлось эвакуировать. Другим саратовцам пришлось добираться до своих машин вплавь.

Ливни и грозы с градом будут продолжаться в городе еще минимум неделю, сообщают синоптики.

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