Ливень заставил жителей Саратова плавать по улицам
Местных жителей пришлось доставать из автомобилей.
Местных жителей пришлось доставать из автомобилей.
Обрушившийся 8 июня на Саратов мощный ливень превратил город в Венецию.
Как минимум семь домов пострадали от подтопления, еще три залило сверху. В двух городских районах упали деревья.
Жители города делятся фотографиями затопленных улиц и застрявших в воде автомобилей. Пассажиров и водителей двух авто спасателям пришлось эвакуировать. Другим саратовцам пришлось добираться до своих машин вплавь.
Ливни и грозы с градом будут продолжаться в городе еще минимум неделю, сообщают синоптики.
Анна Лысенко
Еще о стихии