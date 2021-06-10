Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 10 июняОснование "Союзмультфильма", патент на шариковую ручку, старт миссии марсохода Spirit и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
11Как начались 10 самых знаменитых пожаров
35Главы государств и правительств, принимавшие участие в ПМЭФ
11:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам рассказали о погоде в длинные июньские выходные

В длинные июньские выходные с 12 по 14 число центральные области России, юг европейской территории и Поволжье будут находиться под влиянием мощного южного циклона, который приведет к осадкам и похолоданию.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Reuters

Об этом россиянам рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает «Российская газета».

Новость
Вильфанд предупредил россиян о заморозках в июне

Так, сильные дожди, грозы и шквалистый ветер ожидаются в Краснодарском, Ставропольском краях, Волгоградской области, Крыму, республиках Северного Кавказа. Днем там будет от 19 до 24 градусов тепла, заметное потепление возможно не раньше, чем через неделю.

На юге Тюменской области и в Омской области ожидаются заморозки по ночам до минус пяти градусов. В Коми и Томской области по ночам до минус двух градусов.

В Москве в День России, 12 июня, ожидается плюс 21−23 градуса и потепление на пару градусов. Также возможны кратковременные дожди, которые прекратятся 15 июня.

С 12 по 14 июня у россиян будут длинные выходные, связанные с Днем России. Праздник выпадает на субботу, поэтому выходной перенесли на понедельник, 14 июня.

 В России начались проблемы с дешевым сахаром
Лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для русских
Gnezdo.ru
Касается всех водителей: сюрприз с 1 июля
Пенсия по-новому. Некоторых россиян ждет сюрприз
Дождались: выплаты по 10 тыс. руб. уже назначены
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Товары для дома
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Gnezdo.ru
Зачем Макс женился на Алле: это больше не тайна
Вот на ком собрался жениться сын Наташи Королёвой
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Как Нагиев успокоил рыдающую участницу "Голоса"?
Леди
От Утяшевой до принцессы Дианы: звезды в черных платьях Как носить то самое little black dress?
Дом
Как выглядит вилла 51-летней Наоми Кэмпбелл
Реновация: интерьер дома, который будет актуален 10 лет
Как выглядит терраса для идеального отдыха: 6 вариантов (фото)
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»