Жители Земли могли наблюдать первое в 2021 году солнечное затмение (фото)
В России его было видно лишь частично.
В России его было видно лишь частично.
10 июня жители Северного полушария могли наблюдать удивительное астрономическое событие — кольцеобразное солнечное затмение, когда Луна полностью закрывает Солнце, оставляя в небе видимое «огненное кольцо».
Первыми солнечное затмение наблюдали жители Севечрной Америки, а последними — жители Дальнего Востока. В России (в Якутии и Чукотке) первое в этом году затмение Солнца можно было увидеть с 14:22 до 14:29 по московскому времени.
К сожалению, видимого «огненного кольца» особо никто и не увидел. В основном очевидцы наблюдали лишь частичное затмение. Но и это зрелище выглядело очень впечатляюще.
Кстати, пользователи Сети по всему миру могли следить за затмением в прямой трансляции NASA.
Екатерина Гура