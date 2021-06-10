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17:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители Земли могли наблюдать первое в 2021 году солнечное затмение (фото)

В России его было видно лишь частично.

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10 июня жители Северного полушария могли наблюдать удивительное астрономическое событие — кольцеобразное солнечное затмение, когда Луна полностью закрывает Солнце, оставляя в небе видимое «огненное кольцо».

Первыми солнечное затмение наблюдали жители Севечрной Америки, а последними — жители Дальнего Востока. В России (в Якутии и Чукотке) первое в этом году затмение Солнца можно было увидеть с 14:22 до 14:29 по московскому времени.

К сожалению, видимого «огненного кольца» особо никто и не увидел. В основном очевидцы наблюдали лишь частичное затмение. Но и это зрелище выглядело очень впечатляюще.

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Кстати, пользователи Сети по всему миру могли следить за затмением в прямой трансляции NASA.

Екатерина Гура

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