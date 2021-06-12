Whoa! Have you ever seen a tornado ? from a plane ✈️ well, now you have! @spann— Jake Dunne (@KWCHJake) June 10, 2021
? Vortex Chasing pic.twitter.com/5s4CwkaaLm
Торнадо показали из окна самолета
Необычный ракурс.
Необычный ракурс.
Метеоролог Джейк Дюнн из Канзаса сфотографировал торнадо с крейсерской высоты.
«Эй, вы
На снимке крупный вихрь соединен с грозовым облаком и подсвечен лучами солнца,
Ранее красочными фотографиями торнадо поделились жители американского штата Монтана. Сезон торнадо в США длится с марта до конца июня.
Анна Лысенко
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