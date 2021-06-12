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11:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

Торнадо показали из окна самолета

Необычный ракурс.

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Метеоролог Джейк Дюнн из Канзаса сфотографировал торнадо с крейсерской высоты.

«Эй, вы когда-нибудь видели торнадо с самолета? Что ж, теперь видели!» — написал он.

На снимке крупный вихрь соединен с грозовым облаком и подсвечен лучами солнца, из-за чего снимок кажется особенно зрелищным.

Ранее красочными фотографиями торнадо поделились жители американского штата Монтана. Сезон торнадо в США длится с марта до конца июня.

Анна Лысенко

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