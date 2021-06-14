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09:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 14 июня: каким будет урожай

14 июня в народе — день Устина и Харитона. В это время наливается рожь, и от погоды зависит, насколько щедрым будет урожай зерновых.

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Источник: AP 2021

Крестьяне следили за погодой особенно внимательно. Ясное солнечное утро говорило, что урожай ржи и других зерновых будет хорошим. А дождливый и пасмурный Устинов день обещал урожай льна.

Делали прогнозы и на ближайшее время. Ночью много звезд на небе — погода на следующий день будет ясной. Красный закат — к ветру и перемене погоды. Радуга в первой половине дня — к дождю, бледное солнце утром — к вечеру выпадут осадки.

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