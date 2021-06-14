Галактическую «электростанцию» показали на впечатляющем фото
В ней происходят мощные выбросы энергии.
В ней происходят мощные выбросы энергии.
Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал галактику NGC 3254 в созвездии Малый Лев, которую астрономы называют галактикой с секретом.
NGC 3254 кажется типичной спиральной галактикой, если смотреть на нее сбоку. Но у нее есть удивительный секрет. NGC 3254 — это сейфертовская галактика с очень активным ядром. Его сияние мы могли бы заметить, если бы смотрели на галактику анфас.
В области ядра сейфертовских галактик происходят мощные выбросы газа со скоростями до нескольких тысяч километров в секунду. В некоторых диапазонах их ядра выделяют столько же энергии, сколько вся галактика вместе взятая. Это настоящие галактические «электростанции», которые ученые пристально изучают.
Анна Лысенко
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