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16:21 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Индии авто «засосало» под землю за несколько секунд (видео)

Ливни размыли почву.

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В индийском городе Мумбай припаркованный автомобиль буквально затянуло под землю, сообщает Times of India. Он за несколько секунд исчез в наполненной водой дыре, которая разверзлась под его колесами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Под местом, на котором стоял автомобиль раньше находился колодец возрастом больше 100 лет. Не так давно при строительстве парковки его накрыли бетонной плитой. В стране длится сезон дождей и муссонные ливни в регионе в этом году особенно сильные. В полиции предположили, что вода размыла бетонную плиту и часть парковки, открыв вход в 15-метровый колодец.

Автомобиль достали из колодца спустя 12 часов. В инциденте никто не пострадал — машина была пустой.

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Анна Лысенко

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