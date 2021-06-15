Вильфанд рассказал об аномальной жаре в Центральной России на выходных

По его словам, в обозначенных территориях ожидается теплое начало недели с температурой до 27 градусов тепла, что на три градуса превышает показатели нормы, после чего на территории ЦФО наступит понижение температуры.
«Настоящее лето наступило с понедельника… жара наступит, когда центр Европейской России окажется в центре барического образования (антициклона), давление будет повышаться. В субботу будет +25−30 градусов, в воскресенье — около 27−32 градусов тепла. Температура существенно выше нормы (на 4 градуса)», — рассказал научный руководитель в своем комментарии «РИА Новости».
Он пояснил, что такое погодное явление, как теплое начало недели и последующее понижение температурных показателей, связано с очень интересным фактом, а именно — распространением высокого давления с запада на Европейскую территорию России. В настоящий же момент синоптиками прогнозируется невысокие показатели по давлению и кратковременные дожди.
Вильфанд добавил, что в соответствии с законом циркуляции в процессе распространения антициклона прежде всего с северного направления приходят воздушные массы, в связи с чем в центральной территории России ожидается понижение температуры на 1−2 градуса в среду (до 23−24 градусов тепла), а также в четверг и пятницу.
Накануне, 14 июня, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о том, что в июле на территории столицы ожидаются дефицит осадков до 40% и температура на 1,5−2 градуса выше нормы.
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