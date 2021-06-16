June 13, 2021
Пилот из США снял свой полет вокруг торнадо на видео
Незабываемые впечатления
Незабываемые впечатления
Профессиональный пилот Дэвид Эванс из Оклахомы в июне отправился полетать на легкомоторном самолете на
Как пилот с 30-летним стажем, Эванс быстро оценил ситуацию и решил, что ему ничего не угрожает, а потому достал свой смартфон и снял впечатляющее видео в непосредственной близости от вихря, пишет The Washington Post.
По словам пилота, всего через пару минут торнадо начал уменьшаться и очень скоро совсем исчез. Эванс без происшествий вернулся на аэродром и рассказал коллегам о случившимся. Позже его супруга Джей опубликовала видео полета вокруг торнадо в соцсетях.
Ранее фотографией торнадо с борта самолета поделился метеоролог Джейк Дюнн из Канзаса.
Екатерина Гура