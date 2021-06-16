Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 16 июняПолет первой в мире женщины-космонавта, день рождения «Артека» и основание автомобильной компании «Форд Мотор»
Фоторепортажи
10Топ-10 усадеб русских классиков
10Топ-10 природных достопримечательностей России, которые нужно увидеть своими глазами
14:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пилот из США снял свой полет вокруг торнадо на видео

Незабываемые впечатления

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Профессиональный пилот Дэвид Эванс из Оклахомы в июне отправился полетать на легкомоторном самолете на северо-западе штата. Поначалу полет проходил по плану, но во время возвращения на аэродром Уайли-Пост Эванс попал в воздушный поток, который за считанные секунды сформировал рядом с ним хвост торнадо.

Как пилот с 30-летним стажем, Эванс быстро оценил ситуацию и решил, что ему ничего не угрожает, а потому достал свой смартфон и снял впечатляющее видео в непосредственной близости от вихря, пишет The Washington Post.

По словам пилота, всего через пару минут торнадо начал уменьшаться и очень скоро совсем исчез. Эванс без происшествий вернулся на аэродром и рассказал коллегам о случившимся. Позже его супруга Джей опубликовала видео полета вокруг торнадо в соцсетях.

Ранее фотографией торнадо с борта самолета поделился метеоролог Джейк Дюнн из Канзаса.

Екатерина Гура

Еще больше интересного о природе

Во время загрузки произошла ошибка.
Gnezdo.ru
Пугающая статистика о настоящей жизни в России
Тайная сделка: вот почему Россия продала Аляску
Самые знаменитые предсказания, которые сбылись
Партнерство с Поднебесной выгодно России
Hi-Tech
5 способов узнать, что вам звонят мошенники Приложения, которые сделают жизнь чуть лучше
Горячие темы на Авто
А как же запад и юг? 147
Допрыгались 144
Как вы это воспримите.... 93
Вид развлечения что ли ?---- 85
Кино
Шпица, Иванова и другие звезды с детьми на премьере мультфильма Знаменитости поддержали выход новой анимационной ленты «Лука»
Товары для дома
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидкой
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Gnezdo.ru
Пенсия по-новому. Некоторых россиян ждет сюрприз
Мать - первая красавица России: а глянь, какой сын
Маленькую Женю из "Сватов" не узнать сейчас: фото
Все видели сына Шепелева? Только гляньте на него
Леди
Дженнифер Лопез засняли за поцелуями с Беном Аффлеком Поклонники обрадованы воссоединением пары
Дом
Интерьер в рубленом доме: 10 секретов декора
В моду вошла кухня с металлическим фартуком (фото)
200-метровая квартира в Екатеринбурге: что внутри
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидками
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»