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10:15 (мск), источник: РБК

Южные регионы России затопило тропическим ливнем

В Крыму, Краснодарском крае и Ростове парализовано движение транспорта, затоплены дома. В некоторых населенных пунктах эвакуировали людей. Синоптики предупреждают, что непогода продлится до пятницы.

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Сразу в нескольких южных регионах России 16 и 17 июня прошли тропические ливни, вызвавшие подтопления населенных пунктов и проблемы с транспортным сообщением.

В Керчи сильный дождь начался вечером 16 июня и шел всю ночь, затопив практически весь город. Больше всего досталось центру города, который фактически был отрезан от других районов — автомобили там затопило по крышу. Реки Джарджава и Мелек-Чесме вышли из берегов, ветер ломал деревья, что привело к обрывам линий электропередачи.

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Керчь

«Керчь FM» пишет, что жители передвигаются по улицам на надувных матрасах. Администрация города обратилась к автолюбителям с просьбой не выезжать на личных машинах. ТАСС передает, что губернатор Крыма Сергей Аксенов отменил запланированные на четверг мероприятия и выехал в Керчь, где за ночь выпала полуторамесячная норма осадков. Из-за подтоплений в окрестностях города эвакуированы по меньшей мере 40 человек.

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Керчь

В Краснодаре ливень привел к подтоплениям на 14 улицах — там работает спецтехника, откачивающая воду. Кроме того, вода зашла на земельные участки в Анапе и Темрюке, сообщает ТАСС.

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Как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, сильный ливень с градом обрушился на Павловский район Краснодарского края. Он вызвал не только подтопления, но и разрушения крыш частных домов, образовательных учреждений. Губернатор пообещал местным жителям помощь в восстановлении поврежденного имущества.

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На Ростовскую область непогода обрушилась рано утром 17 июня. В столице региона десятки домов подтоплены, ветром повалены деревья и разрушены торговые киоски. Из-за затопленных дорог в городе случились десятки ДТП. В регионе объявлено штормовое предупреждение еще на сутки.

Накануне синоптики предупреждали о мощных потопах на Черноморском побережье от Новороссийска до Тамани, а также в Крыму. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что из-за обильных дождей на улицах городов воды будет по колено.

Сильные осадки вызваны действующим в регионах циклоном. По данным гидрометцентра, в Крыму штормовая погода сохранится минимум до пятницы.

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