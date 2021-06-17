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12:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

Длинный хобот торнадо показали на эффектных фото

Облачные рукава растянулись на километры.

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В Канаде подходит к концу сезон торнадо, начавшийся еще в марте. Охотники за штормами спешат поделиться самыми эффектными снимками грозной стихии.

Сразу нескольким наблюдателям удалось запечатлеть очень длинные хоботы (облачные рукава) смерчей. Один из лучших снимков сделал Грег Джонсон в Канадской провинции Саскачеван недалеко от деревни Фиске.

В этот же день он сумел поймать в кадр и второй смерч, который растянулся в длину еще больше.

Дженни Хэган, тоже живущая в Саскачеване, сумела снять «длинный» торнадо на видео.

Торнадо возникают в грозовом облаке и распространяются вниз, часто до самой поверхности земли. Причины образования смерчей до сих пор изучены недостаточно.

Анна Лысенко

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