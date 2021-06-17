Photo of the 2nd tornado yesterday (June 15) near Fiske, SK. #skstorm#tornado#Explore pic.twitter.com/i0Zp17OByM— Greg Johnson (@TornadoGreg) June 16, 2021
Длинный хобот торнадо показали на эффектных фото
Облачные рукава растянулись на километры.
Облачные рукава растянулись на километры.
В Канаде подходит к концу сезон торнадо, начавшийся еще в марте. Охотники за штормами спешат поделиться самыми эффектными снимками грозной стихии.
Сразу нескольким наблюдателям удалось запечатлеть очень длинные хоботы (облачные рукава) смерчей. Один из лучших снимков сделал Грег Джонсон в Канадской провинции Саскачеван недалеко от деревни Фиске.
В этот же день он сумел поймать в кадр и второй смерч, который растянулся в длину еще больше.
Дженни Хэган, тоже живущая в Саскачеване, сумела снять «длинный» торнадо на видео.
Торнадо возникают в грозовом облаке и распространяются вниз, часто до самой поверхности земли. Причины образования смерчей до сих пор изучены недостаточно.
Анна Лысенко
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