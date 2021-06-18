June 17, 2021
Из-за дождя на улицах Испании появились водопады (видео)
Валенсию накрыл сильный шторм.
Валенсию накрыл сильный шторм.
Проливные дожди в испанской провинции Валенсия превратили улицы городов в реки. Местные жители делятся видеороликами, в которых неудержимые потоки воды хлещут по крутым склонам городка Морелья, как водопады.
Ранее мощный шторм обрушился на север Испании. Стихия нанесла серьезный ущерб знаменитым виноградникам.
Некоторые регионы России тоже страдают
Анна Лысенко
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