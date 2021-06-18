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10:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

Из-за дождя на улицах Испании появились водопады (видео)

Валенсию накрыл сильный шторм.

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Проливные дожди в испанской провинции Валенсия превратили улицы городов в реки. Местные жители делятся видеороликами, в которых неудержимые потоки воды хлещут по крутым склонам городка Морелья, как водопады.

Из-за сильного шторма на побережье провинции Кастельон был объявлен оранжевый уровень опасности. Здесь выпало 40 литров осадков на квадратный метр менее, чем за час, сообщает NacionDigital.

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Ранее мощный шторм обрушился на север Испании. Стихия нанесла серьезный ущерб знаменитым виноградникам.

Некоторые регионы России тоже страдают из-за продолжающихся ливней. Во всем Крыму после затоплений ввели режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. В Ялте вышла из берегов река Водопадная. В Керчи вода местами поднялась более чем на метр от земли, затоплены улицы, автомобили, подъезды. Ввели режим ЧС и в восьми районах Забайкальского края. Потоки воды размыли дороги и повредили мосты — более 10 населённых пунктов оказались изолированы.

Анна Лысенко

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