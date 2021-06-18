Жителей ЦФО предупредили о жаре в 37 °C
Среднесуточная температура в ЦФО в период с 20 по 25 июня достигнет 31−34°С, прогнозирует Росгидромет.
Среднесуточная температура в ЦФО в период с 20 по 25 июня достигнет 31−34°С, прогнозирует Росгидромет.
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В Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской, Белгородской и Воронежской областях температура может доходить до 37 °C. На всей территории ЦФО было объявлено штормовое предупреждение на этот период.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве с 19 по 24 июня. По его словам, температура в это время может достигать 34 °C, при этом ночью существенно не опускаясь.
По данным Гидрометцентра, ультрафиолетовый индекс в столице в этот период будет высоким и составит 6−8 единиц.