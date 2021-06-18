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13:14 (мск), источник: Газета.Ру

Жителей ЦФО предупредили о жаре в 37 °C

Среднесуточная температура в ЦФО в период с 20 по 25 июня достигнет 31−34°С, прогнозирует Росгидромет.

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Источник: РИА "Новости"

«20—25 июня в центральном федеральном округе ожидается установление аномально жаркой погоды (значения среднесуточной температуры воздуха будут превышать климатическую норму на 7 градусов и более)», — говорится в сообщении ведомства.

В Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской, Белгородской и Воронежской областях температура может доходить до 37 °C. На всей территории ЦФО было объявлено штормовое предупреждение на этот период.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве с 19 по 24 июня. По его словам, температура в это время может достигать 34 °C, при этом ночью существенно не опускаясь.

По данным Гидрометцентра, ультрафиолетовый индекс в столице в этот период будет высоким и составит 6−8 единиц.

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