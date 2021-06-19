Народные приметы на 19 июня: как изменится погода
Делаем прогнозы на ближайшие дни.
Делаем прогнозы на ближайшие дни.
19 июня в народе — Илларионов день. На это время приходится разгар прополки грядок.
«Пришел Илларион — дурную траву из поля вон», — говорили крестьяне. Считалось, если выполоть все сорняки на Иллариона при убывающей луне, то они больше не вырастут.
Наблюдали за погодой. Если на Иллариона она ясная и теплая — зерно будет крупное. Ветер дует с востока — летний сезон будет дождливым. Резко похолодало — погода к лучшему переменится. Полевой вьюнок раскрыл цветки в ненастный день — погода улучшится. Пчелы роятся над цветущими растениями — к погожим дням.
Если прошел сильный ливень, можно отправляться на поиски летних грибов.
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