Народные приметы на 20 июня: о чем говорит погода на Троицу
Делаем прогнозы на лето и урожай.
Делаем прогнозы на лето и урожай.
20 июня в 2021 году православные христиане празднуют Пятидесятницу. На Троицу земля — именинница, говорили раньше. В этот день не пашут и не копают, так как земля отдыхает.
Дождь на Троицу считается хорошей приметой. Он сулит урожай зерновых и грибное лето. Но в некоторых регионах России говорят: если дождь на Троицу начался, значит, 40 дней лить будет.
20 июня также день Федота Урожайника. Если погода тёплая — урожай ржи будет хороший и зерно крупное. Святой Федот тепло дает — в рожь золото ведет, говорили крестьяне.
В это время часто бывают грозы. В народе заметили, что перед грозой лес притихает. Если гром долго гремит — ненастье надолго, а если он переходит с места на место — будет град и холод.