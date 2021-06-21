Гигантское облако, похожее на волну, нависло над Байкалом (видео)
Завораживающее, но немного жуткое природное явление.
Завораживающее, но немного жуткое природное явление.
Редкое и довольно пугающее природное явление снял в середине июня очевидец неподалеку от острова Ольхон на Байкале.
Автор видео Евгений Уткин уточнил, что погода на месте начала меняться очень быстро. Сначала там светило солнце, но за считаные минуты небо затянулось облаками и на берег со стороны озера начал накатываться грозовой воротник или валовое облако.
Этот тип облаков является разновидностью
Екатерина Гура