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12:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Гигантское облако, похожее на волну, нависло над Байкалом (видео)

Завораживающее, но немного жуткое природное явление.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 754 мм рт. ст. 4 м/с

Редкое и довольно пугающее природное явление снял в середине июня очевидец неподалеку от острова Ольхон на Байкале.

Автор видео Евгений Уткин уточнил, что погода на месте начала меняться очень быстро. Сначала там светило солнце, но за считаные минуты небо затянулось облаками и на берег со стороны озера начал накатываться грозовой воротник или валовое облако.

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Этот тип облаков является разновидностью кучево-дождевых облаков и образуется на стыке атмосферных фронтов, на переднем крае грозы. Правда, несмотря на свой грозный вид, такие облака обычно не представляют никакой серьезной опасности.

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