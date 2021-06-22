«Оранжевое» лето: опасная жара в России установится на неделю
Есть вероятность, что в Москве будет обновлён рекорд средней температуры июня.
Есть вероятность, что в Москве будет обновлён рекорд средней температуры июня.
Нынешнее лето обещает быть не только рекордно жарким, но и рекордно влажным, особенно в южных областях. В отдельных городах Крыма на прошлой неделе за сутки выпадала двойная месячная норма осадков.
Роспотребнадзор в сложившихся погодных условиях предлагает сократить рабочий день, а врачи рекомендуют россиянам носить лёгкие вещи из натуральных тканей и пить больше воды.
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Что касается среднемесячной температуры, то самым жарким в истории Москвы был июнь 1999 года, когда значение составило 21,4 градуса. Сейчас до этого показателя далеко — на 21 июня средняя температура равнялась всего лишь 18,3 градуса (что, впрочем, уже на градус выше средней июньской нормы). Однако если жара будет настолько же сильной все оставшиеся дни, шансы побить и этот рекорд становятся отнюдь не нулевыми.
В целом июнь получается одним из самых тёплых с начала наблюдений. Даже в заполярном Тикси на берегу моря Лаптевых средняя температура месяца превышает норму на 5 градусов и, весьма вероятно, окажется рекордной. В 2010 году феноменально жаркое лето в европейской части России принесло сильнейшую засуху и пожары. В этот раз жара сопровождается ещё и проливными дождями. Сильнее всего от них страдает Черноморский регион. В Анапе за 9 дней до конца месяца июньская норма осадков была превышена на 179%, а в Крыму — в 3−4 раза. Причём в отдельные дни были установлены абсолютные рекорды. Относительно сухая погода фиксируется сейчас только в некоторых регионах Сибири и Поволжья.
Эксперты считают, что феноменальное повышение температуры обусловлено глобальным потеплением. «За последние 30 лет в Москве, например, температура летом выросла примерно на два градуса. Это очень много. Изменение температуры ведет и к изменению характера погоды. Погода будет сопровождаться, опять же, более редкими, но более интенсивными осадками ливневыми. Чтобы представить себе, какая погода ожидает Москву в будущем, нужно съездить сейчас, например, в Воронеж или в Ростов-на-Дону», — говорит замдиректора Института физики и атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимир Семенов.
На фоне сильнейшей жары Роспотребнадзор призвал сокращать рабочий день. Согласно рекомендациям ведомства, следует уменьшать протяженность рабочего времени на час при достижении отметки в 28,5 градуса, на два часа — при превышении 29 градусов и на 4 часа, если температура воздуха растет выше 30,5 градуса. Если же стоит жара выше 32,5 градуса, то продолжительность непрерывной работы не должна превышать 15−20 минут.
При этом замглавы Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Александр Шершуков считает, что сокращение рабочего дня не должно повлиять на зарплаты сотрудников, а регулирование режима работы в ситуациях разных погодных условий обсуждается с работодателями неоднократно.
Для поддержания здоровья в жаркие дни врачи рекомендуют пить как можно больше воды. Особенно важно пить воду по утрам, причём желательно, чтобы она была тёплой, поскольку именно так она лучше всего усваивается организмом. Врач Надежда Чернышова отмечает, что во время жары организм человека активно теряет воду через кожу, чтобы охладиться. Поэтому в такую погоду вода всегда должна быть под рукой — обычная, питьевая, не сладкая и не газированная, без добавок. Именно обычная вода лучше всего утоляет жажду.
Медики также советуют не слишком увлекаться кофе и чаем. Безопасная норма кофеина в такую погоду составляет