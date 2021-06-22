Столкновение галактик показали на эффектном фото
На глазах у астрономов рождается новая галактика.
На глазах у астрономов рождается новая галактика.
Космический телескоп «Хаббл» показал в деталях столкновение галактик IC 1623 в созвездии Кита на расстоянии около 275 миллионов световых лет от Земли.
Две галактики находятся на заключительной стадии слияния, говорят астрономы. Ученые ожидают, что мощный приток газа в результате этого «космического ДТП» приведет к вспышке звездообразования в компактной галактике, которая образуется в результате столкновения.
«Хабблу» уже удавалось снять IC 1623 в 2008 году. В этот раз фотография галактики намного ярче и детальнее. На снимке инженеры объединили данные, полученные с помощью сразу восьми фильтров, которые максимально охватывают инфракрасные и ультрафиолетовые длины волн.
Анна Лысенко
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