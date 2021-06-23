В Карачаево-Черкесии выпал град крупнее куриного яйца

В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии выпал крупный град. Местные жители делятся снимками, на которых отдельные градины превышают размер куриного яйца.
Больше всего от града пострадали жители станицы Зеленчукской, аулов Жако, Инжич-Чукун и Али-Бердуковский. На территории Хабезского района частично подтоплены несколько придворовых участков, сообщили в ГУ МЧС России по КЧР.
23 и 24 июня в регионе снова ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал ветра до 23 метров в секунду. На реках возможен подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, а в горах — сход селей малого объема. В МЧС допускают, что непогода может привести к перекрытию автомобильных и железных дорог, повреждению опор ЛЭП и мостов.
При граде жителям рекомендуют по возможности не выходить из дома и держаться подальше от окон.